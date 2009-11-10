Shepot Oranzhevykh Oblakov

2009

Фильм о жизни чемпиона по компакт-спортингу Антона Соглаева, о его семье, любви и дружбе. После аварии, случившейся по вине Антона, его малолетний сын Алёшка получает тяжёлую травму. От Антона уходит жена, он теряет квартиру и место в сборной России. В этой непростой ситуации Антон уезжает в деревню к матери и живет у нее. К нему приходит переосмысление всей жизни. Одновременно некая бандитская группировка преследует Антона за его помощь в задержании наркокурьера. Через какое-то время старший тренер и его бывший друг Сергей решают вернуть Антона в команду для участия в чемпионате Европы. Они приезжают в деревню, где сталкиваются с бандитами...