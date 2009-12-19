2009

Skoro Vesna

  • Romance
  • Drama

Director

Not Available

Screenwriter

Not Available

Release Date

December 19th, 2009

Studio

Teleservis

Действие фильма разворачивается на подворье вдали от города. Это место, где прибился десяток людей со своей историей и непосредственной судьбой. Место, где сталкиваются высокое и низкое, где последние имеют шанс стать первыми, а первые могут стать последними. Управляет этим хозяйством матушка Екатерина. Помогает ей справляться юная послушница Оля, неуклюже простодушная, восхищенная и преданная. Катерина вытащила ее из детского дома. Однажды на подворье появился Паша — возмутитель спокойствия. Словно хозяин жизни, он еще не знает, что смертельно болен. Единственный, кто почувствовал в нем болезнь, это Оля, которая пожалела и полюбила его своей наивной детской душой. Она смогла ему помочь. И жизнь возвращается к нему с весной, как вечное обновление.

Cast

Sergey PuskepalisPavel
Kseniya KutepovaYekaterina
Yanina Kogutnun

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