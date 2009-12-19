Skoro Vesna

2009

Действие фильма разворачивается на подворье вдали от города. Это место, где прибился десяток людей со своей историей и непосредственной судьбой. Место, где сталкиваются высокое и низкое, где последние имеют шанс стать первыми, а первые могут стать последними. Управляет этим хозяйством матушка Екатерина. Помогает ей справляться юная послушница Оля, неуклюже простодушная, восхищенная и преданная. Катерина вытащила ее из детского дома. Однажды на подворье появился Паша — возмутитель спокойствия. Словно хозяин жизни, он еще не знает, что смертельно болен. Единственный, кто почувствовал в нем болезнь, это Оля, которая пожалела и полюбила его своей наивной детской душой. Она смогла ему помочь. И жизнь возвращается к нему с весной, как вечное обновление.