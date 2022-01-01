Sleza Knyazya Tmy

1993

Фантастико-приключенческий фильм по новеллам С. Фгидманна, П. Питеты, Я. Северского. Бандиты, нанятые эстонским бароном, похищают молодую польку, чтобы выведать тайну магического перстня, когда-то принадлежащего ее предкам. Сыщик освобождает девушку и готов на ней жениться. Но мир стоит на пороге Второй мировой войны. Сыщик становится одним из первых участников политического подполья в Таллине.