Soda Stereo: Me veras Volver

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Gira Me Verás Volver de Soda Stereo es la tercer obra grabada en un doble DVD y editada por el grupo. Se trata de canciones extraídas de los recitales que realizaron en 2007 y combinadas logrando un DVD el cuál muestra gran parte de los mejores canciones. Intro (Título original) Some day-One day (título en español) Algún día (versión original) May 01 Juegos de seducción 02 Tele-Ka Cerati 03 Imágenes retro 04 Texturas 05 Hombre al agua 06 En la ciudad de la furia 07 Picnic en el 4to B 08 Zoom 09 Cuando pase el temblor 10 Final caja negra 11 Corazón Delator 12 Signos 13 Sobredosis de TV 14 Danza rota 15 Persiana americana 16 Fue 17 En remolinos 18 Primavera 0 19 No existes 20 Sueles dejarme solo 21 En el séptimo día 22 Un millón de años luz 23 De música ligera 24 Disco eterno 25 Cae el sol 26 Prófugos 27 Nada personal 28 Te hacen falta vitaminas