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Лужина Елена Николаевна – железная бизнес-леди в своем ярком проявлении. В ее жизни все имеет свой порядок, место и назначение. Она все контролирует, всегда получает то, что требует, за все платит, возражений не терпит, знает, что ее называют стервой и, кажется, гордится этим. Получив известие о том, что ее бабушка присмерти, она бросает все дела и направляется навестить старушку в далекую сельскую глушь, прихватив с собой лучшего доктора. Он так же не настроен на любезности, так как в это время рассчитывал быть в отпуске. Их путешествие не будет легким и предсказуемым: внедорожье и полное отсутствие цивилизации станут настоящим испытанием. Елене придется искать в себе человечность, сострадание и жертвенность, превращаясь иногда из босса в просто хрупкую женщину…