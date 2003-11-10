Super-Tyoshcha Dlya Neudachnika

2003

Леонид - злоумышленник средней руки. Он ищет потерянный шифр от банковского сейфа. Если он не вызволит запертые бриллианты, то его, скорее всего, убьют бандиты посерьезнее. Спортивный репортер Сергей случайно похитивший этот шифр, тоже очень хочет выбраться невредимым из чужой гангстерской истории. Но шансов мало... Незнакомых мужчин объединяет не только желание еще пожить но и общая знакомая. С девушкой Леной Сергей встречался раньше, сейчас она невеста Леонида. О темных делах жениха Лена не догадывается, ей нравится только, что через полгода после расставания с неудачником Сергеем, у нее появился серьезный и успешный поклонник. В течении фильма Сергей пытается раскрыть Лене глаза на ее нового ухажера. Лена будет разбираться кого же из двух странноватых кавалеров она все-таки любит.