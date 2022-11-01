Techyet Reka Volga

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В заброшенный поселок на берегу Волги приезжает молодой археолог Андрей, он занимается раскопками. В поселке остались только дед Роман, у которого Андрей останавливается, и семья Сергея, который живет тем, что тайком глушит рыбу и продает икру. Андрей сначала относится скептически к стараниям деда восстановить затопленную церковь. Он начинает ухаживать за женой Сергея — Людой, пытаясь легкой интрижкой скрасить свое времяпрепровождение. Но постепенно с Андреем начинают происходить изменения. Он начинает помогать деду восстанавливать церковь, и его ухаживания за Людой перерастают в серьезное чувство. Но Люда не одна, ее муж готов на все, чтобы расправиться с Андреем, да и сама Люда испытывает угрызения совести, ведь сын Сергея — Миша привязался к ней, как к родной матери…