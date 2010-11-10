Terapiya Lyubovyu

2010

Нина разведена и одна воспитывает дочь Юлю, которая уже достаточно взрослая, чтобы понимать, что мать посвятила всю свою жизнь только ей. Хотя дочь уже выросла, отношения в семье остаются доверительными, и женщины ничего не утаивают друг от друга. Пытаясь хоть как-то разнообразить свою жизнь, Нина записывается в секцию йоги, где знакомится с Евгением, красавцем и преуспевающим бизнесменом. Вскоре между ними начинается роман. Конечно, мать рассказывает дочери об этом, делясь своей радостью. Но Женя почему-то против официального брака с Ниной. Узнав об этом, Юля подозревает, что он живет двойной жизнью, и решает вывести его на чистую воду. Выследив Евгения, Юля выясняет, в чем дело. Но правда оказывается слишком неожиданной для нее.