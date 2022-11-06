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The Drayman and the King

  • Comedy
  • Drama

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Фильм-мюзикл по мотивам произведений Исаака Бабеля "Закат" и "Одесские рассказы". Молдаванка - легендарный район дореволюционной Одессы, суматошно-беззаботный мир, до краев полный по - южному яркой жизнь. Здесь обитает пестрый неунывающий люд, а также гордость Молдаванки - обаятельный бандит Беня Крик по прозвищу Король, сын биндюжника Менделя Крика. Вся эта история начинается, когда Мендель решил оставить семью и уйти к молодой красавице Маруське, продав свою знаменитую на всю Одессу конюшню…

Cast

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