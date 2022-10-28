The Iron Curtain

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1947 год… Из эвакуации в Москву возвращается семья Савченко — муж и жена с маленьким сынишкой Костей. Они поселяются у бабушки Кости в огромной коммунальной квартире. Улица встречает мальчишку стайкой местных пацанов. Потом были: дележ территории со «сретенскими»; трофейный фильм «Девушка моей мечты»; школа с раздельным образованием, лагерной дисциплиной и сочинениями о пограничнике Карацюпе. И денежная реформа 1947, когда в один миг обесценились все сбережения, и мальчишки пускали в лужах кораблики из купюр.