This better not to know

Not Available

Говорить о том, что ревность - это чувство, недостойное интеллигентного человека, может только тот, кто когда не ревновал. На самом деле, от этого мучительного чувства не застрахован никто. Даже такой умный, успешный и состоятельный человек, как Антон, глава крупного медиахолдинга. К тому же оснований для ревности у него более, чем достаточно - жена подолгу не бывает дома, и явно скрывает, где и с кем проводит время. А тут еще друг рассказывает о таинственном брачном агентстве, которое подстраивает знакомства молодых женщин с богатыми холостяками. Причем именно при таких обстоятельствах, которые когда-то свели Антона с Ольгой, его нынешней женой. Чтобы узнать правду, Антон готов на все: организовать слежку за женой, собрать подробную информацию о таинственном агентстве. Когда цель "проверки", казалось бы, достигнута, Антон вдруг понимает, что на самом деле он проверял самого себя…