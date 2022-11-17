Tochka Vozvrata

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Пройти «точку возврата» означает, никогда не вернуться туда, где начат путь. Каким бы сложным и долгим он не был — выбор можно сделать лишь единожды. У всех героев фильма есть своя предельно достижимая отметка на жизненном маршруте, пройдя которую, быть прежним невозможно. Похоронив любимых женщин — жену Лену и дочь Танечку, Родин отгораживается от внешнего мира: не подходит к операционному столу, не садится за руль автомобиля. Вернуть профессора затворника в привычную колею, пытается сосед по дому, старинный приятель семьи Родина — детектив Герман.