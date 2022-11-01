Türkler Çıldırmış Olmalı

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Hollywood filmlerinde pek çok ünlü oyuncuya eşlik etmiş vahşi hayvanlar bu defa bizim oyuncularımızı terletecek. Türkiye’nin en zengin işadamının ailesi ile dünya turuna çıkması ve Güney Afrika kıyılarında Somalili korsanlar tarafından kaçırılır. Korsanlar işadamı için Türkiye’den yüklü miktarda fidye istiyorlardır. Türk Hükümeti de işadamının kurtarılması için askeri bir tim gönderilmesine karar verir. Ancak bir diplomatın önerisi dikkate alınarak uluslararası ilişkilerin hassas dengesi sebebi ile bu iş için resmi bir tim değil de ‘Her Türk asker doğar’ sözünden yola çıkarak illegal bir tim oluşturulur.