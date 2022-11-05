Ubit Litsedeya

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Шесть лет назад он отчаянно вырвался отсюда, задыхаясь в узких стенах провинциального театра. Из актерского прошлого в новый коммерческий мир он взял только кличку «Лицедей». Но желанная личная свобода оказывается еще более призрачной. Ему надлежит стать разыгранной пешкой в чужой игре, где на кону огромные деньги, а ставка - жизнь. Заблудившемуся человеку суждено сделать круг. Лицедею приходится выживать именно здесь - в стенах некогда покинутого театра, с помощью людей, с легкостью забытых им когда-то...