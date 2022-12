Not Available

Sat, Apr 27 / 8:00 PM CDT / Main Card BB&T Center Sunrise, FL United States 185 lbs.: Ronaldo Souza vs. Jack Hermansson | 265 lbs.: Greg Hardy vs. Dmitrii Smoliakov | 170 lbs.: Alex Oliveira vs. Mike Perry | 205 lbs.: Ion Cutelaba vs. Glover Teixeira | 135 lbs.: John Lineker vs. Cory Sandhagen | 155 lbs.: Thomas Gifford vs. Roosevelt Roberts