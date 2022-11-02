Upast Vverh

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Казалось бы, фильмов с рефлексирующими героями хватает, однако - первый фильм о российской буржуазии, первая честная попытка разобраться в феноменологии нового класса, к тому же снятый в подлинных, апартаментах, дорогих ресторанах и клубах, а не в картонных декорациях. Почему у, казалось бы, успешных, состоявшихся людей так часто замечаешь пустой, потухший взгляд, - задается вопросом автор сценария, писательница Наталия Вико. Всем знакомая тема одиночества современной обеспеченной женщины открывается по-новому.