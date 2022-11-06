Utrenneye Shosse

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Стремительным рывком врезается красная "Лада" в белый "Мерседес"... Взрыв, еще один, и вот уже огнем объяты обе машины, и только крики гибнущих людей еще звучат и звучат в ушах... Вы увидите эти кадры дважды. Теперь - кратко о главном. Таксист Антон Клямин соглашается отвезти в горы банки со сгущенным молоком. По пути он берёт попутчицу - тётку, везущую могильный камень. И вдруг авария: машина в кювете, "сгущенка" - в разные стороны. От удара банки помялись, одна из банок дает трещину и герой понимает, что везет наркотики...