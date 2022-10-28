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V Nebe 'Nochnye Vedmy'

  • War
  • Drama
  • Action

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Kinostudiya imeni M. Gorkogo

Киноповесть о героических подвигах бесстрашных летчиц, крушивших во время Великой Отечественной войны вражеские аэродромы на ночных бомбардировщиках и прозванных фашистами "Ночными ведьмами". Они воевали на "ночных" бомбардировщиках ПО-2. Для девушек, плакавших от усталости, тосковавших о близких, родных, любимых, это прозвище было самой высшей оценкой их вклада в победу. Тем женщинам, кто взял на себя ответственность за судьбу страны, в тяжелое военное время ставшим настоящими воинами, посвящается этот фильм.

Cast

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