V Nebe 'Nochnye Vedmy'

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Киноповесть о героических подвигах бесстрашных летчиц, крушивших во время Великой Отечественной войны вражеские аэродромы на ночных бомбардировщиках и прозванных фашистами "Ночными ведьмами". Они воевали на "ночных" бомбардировщиках ПО-2. Для девушек, плакавших от усталости, тосковавших о близких, родных, любимых, это прозвище было самой высшей оценкой их вклада в победу. Тем женщинам, кто взял на себя ответственность за судьбу страны, в тяжелое военное время ставшим настоящими воинами, посвящается этот фильм.