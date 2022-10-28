Vanka Groznyy

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Бизнесмен Егор Будылин, попадает в аварию на проселочной дороге: его дорогая иномарка сталкивается с… трактором! Водителя «железного коня» зовут Иван, и он, как брат-близнец, похож на Егора. Удивленные, они расходятся «полюбовно». Но уже вскоре судьба сведет их снова. Егор, у которого в последнее время не ладится ни бизнес, ни личная жизнь, подговаривает Ивана пожить его жизнью, а ему уступить свою, деревенскую, жизнь.Как ни странно, прямодушному трактористу удается то, чего так долго не мог добиться бизнесмен. Красавица-жена снова смотрит на «мужа» с любовью, дети узнают «отца» как строгого и принципиального человека, а конкуренты терпят одно поражение за другим.