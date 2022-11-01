Vechera na khutore bliz Dikanki

Not Available

По мотивам одноименной повоести Н.В.Гоголя. История о всепобеждающей любви Вакулы и Оксаны разворачиваются в живописной Диканьке и в царском дворце в Петербурге накануне Рождества. Кто не бывал в украинском селе во время рождественских праздников? Кому не известно, что такое любовь до умопомрачения? Укротить нечистую силу, слетать в гости к царице, сосватать любимую девушку — и все это за одну ночь! Такое возможно только в сочельник и только на хуторе близ Диканьки. Сказочные декорации и костюмы, колоритные персонажи, захватывающие трюки, великолепная музыка Константина Меладзе в исполнении Ф. Киркорова, Лолиты, О. Скрипки, Ани Лорак, Т. Повалий, дуэта "Виа Гра" и других. Этот фильм - добрая традиция телеканала "Интер" преподносить праздничные сюрпризы своей многомиллионной аудитории. Удовольствие, полученное от просмотра фильма, останется с вами и после быстротечных праздников.