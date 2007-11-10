Vechernyaya Skazka

2007

Успешный бизнесмен Антон - отец-одиночка. Дела отнимают так много времени, что ему совершенно некогда заниматься воспитанием маленького Дани. Бедный мальчик страдает от одиночества. Папы дома почти не бывает, а мама давно ушла из семьи и не интересуется судьбой ребенка. Всеми покинутый, предоставленный сам себе малыш всей душой привязывается к тете Маше - ведущей телевизионной передачи для детей «Вечерняя сказка». Только она уделяет внимание Дане ежедневно, пусть и с экрана телевизора. Но в жизни всегда найдется место чудесам. Однажды Антон знакомится с телеведущей Машей Пчелкиной. Вскоре завязываются близкие отношения. Радости Дани нет предела. Казалось бы, вот оно, счастье! Но однажды Антон с друзьями отправляется в горы. И там случается непоправимое. После схода лавины альпинисты пропадают без вести...