Vienna Philharmonic Orchestra Summer Night Concert 2020

Not Available

Richard Strauss Prelude und Presentation of the Rose from the Rosenkavalier-Suite Richard Wagner „Love Music“ from Tristan und Isolde (Symphonic Synthesis by Leopold Stokowski) Jacques Offenbach Barcarolle from The Tales of Hoffmann Jules Massenet „Pourquoi me réveiller“ from Werther Felix Mendelssohn-Bartholdy Scherzo from A Midsummer Night's Dream Emmerich Kálmán „Wenn es Abend wird“ from Gräfin Mariza Maurice Jarre Suite from Doctor Zhivago Aram Khatschaturjan Adagio from Spartacus Giacomo Puccini „Nessun dorma!“ from Turandot