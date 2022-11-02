Villa Razdora, ili Tanets Solnechnogo Zatmeniya

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Развод — это травма, это стресс, это слезы и споры, это решение имущественных конфликтов. И чем вы состоятельней, тем трудней поделить нажитое в браке добро. Муж и жена разводятся. Страсти кипят, нервы на пределе. Яблоком раздора становится вилла в Мексике, в Акапулько. Наконец роскошный особняк выставляется на аукцион, и наши герои, еще немного поругавшись для проформы, разъезжаются в разные стороны. Проходит время. Экс-супруги решают встретить Новый год в еще не проданном особняке — разумеется, каждый уверен, что ему одному пришла в голову эта светлая мысль. Неожиданная встреча не предвещает ничего хорошего, тучи быстро сгущаются, вот-вот грянет гром — но и это еще не все! На пороге дома появляется покупатель виллы, местный Аль Капоне, пришедший взглянуть на лакомый кусочек, прежде чем расстаться со своими миллионами…