Vory i Prostitutki. Priz - Polyot v Kosmos

Not Available

"Всякая революция делается для того, чтобы воры и проститутки стали философами и поэтами", - Лев Троцкий. Женя Михайлов - сын итальянской революционерки и звезды Голливуда Тины Модотти, уехавшей в СССР и переспавшей с множеством высокопоставленных лиц. Когда-то Женя сделал фундаментальное открытие в области генетики. Но его не поняли, и он стал барменом. Известный писатель, появившийся однажды в баре, устроил Жене встречу с Михаилом Горбачевым. Тот Женю принял, понял и… организовал ему полет в космос. А новоиспеченный космонавт принял имя Ювеналий и объявил о своем невозвращении на Землю…