2008

Vtoroe Dyknanie

  • Action
  • Drama

Director

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Screenwriter

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Release Date

November 10th, 2008

Studio

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Главный герой картины – молодой прожигатель жизни Павел Макаров. Проснувшись после очередной вечеринки, он обнаруживает рядом с собой незнакомую девушку, которая всерьез предлагает жениться на ней, но получает отказ. Дочь местного авторитета, она не привыкла слышать слово «нет». И теперь Макарову грозят серьезные неприятности: ему приходится срочно покинуть родной город. Тогда он соглашается на то, от чего давно отказывался, – служить в армии по контракту...

Cast

Denis Nikiforov
Ekaterina Klimova

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