Vtoroe Dyknanie

2008

Главный герой картины – молодой прожигатель жизни Павел Макаров. Проснувшись после очередной вечеринки, он обнаруживает рядом с собой незнакомую девушку, которая всерьез предлагает жениться на ней, но получает отказ. Дочь местного авторитета, она не привыкла слышать слово «нет». И теперь Макарову грозят серьезные неприятности: ему приходится срочно покинуть родной город. Тогда он соглашается на то, от чего давно отказывался, – служить в армии по контракту...