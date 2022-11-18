Вышел ёжик из тумана

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Однажды еще в студенческие годы Лена сделала опрометчивый шаг, вышла замуж совсем не за того, за кого следовало. И вот спустя семнадцать лет на нее, Елену Смирнову, сотрудника частной фирмы, разом сваливаются все несчастья, какие только возможны. Ее увольняют с работы, к другой женщине уходит муж, обвиняют в краже миллионов долларов со счета фирмы и в довершение шестнадцатилетняя дочь Аля узнает, что Елена ей не родная мать, не может простить такого обмана и уезжает к родной матери в Прагу.