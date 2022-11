Not Available

Die Folge "Das Wetter" erklärt das, was alle Menschen auf unserem Planeten betrifft: das Wetter. WAS IST WAS TV zeigt, warum wir ohne Sonne, Luft und Wasser nicht leben könnten. Es werden Fragen behandelt wie: Warum ist das Wetter so wichtig für uns? Was ist Luft, eine Wolke oder Hoch und Tief? Wie funktioniert der Kreislauf des Wassers? Warum schneit und hagelt es? Was macht ein Wettersatellit? Warum sind Computer wichtig für die Wettervorhersage? Was ist die Atmosphäre?