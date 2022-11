Was ist Was - Dinosaurier

Not Available

Die Folge "Dinosaurier" nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise zurück in eine Zeit vor Millionen Jahren, als unheimlich aussehende Wesen die Erde beherrschten - die Dinosaurier. Es werden Fragen behandelt wie: Wann haben die Dinosaurier gelebt? Wie sah die Erde damals aus? Woher wissen wir heute, wie die Dinosaurier aussahen? Welches war der größte Dinosaurier? Was ist ein Triceratops? Was haben die Dinosaurier gefressen? Warum starben diese Tiere aus und leben heute noch Nachfahren der Dinosaurier? Was ist ein Fossil und was macht ein Paläontologe?