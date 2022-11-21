Winter\'s Tale

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«Зимняя сказка» — рисованный мультипликационный фильм из серии «Сказки Сергея Козлова». Как Ёжик всю зиму лечил Медвежонка после того, как тот переел снега. режиссёр Юрий Бутырин сценарист Сергей Козлов художник-постановщик А. Елизаров художники Жанна Корякина, А.Сичкарь, А.Брежнев, Т.Великород, О.Киселёва, Н.Дмитриева художники-мультипликаторы Юрий Бутырин, А.Елизаров, И.Самохин оператор Игорь Шкамарда композитор Виктор Купревич звукооператор Виталий Азаровский роли озвучивали Клара Румянова, Георгий Бурков, Георгий Вицин ассистент режиссёра Г. Черникова монтажёр Любовь Георгиева редактор Е. Ходина директор Л. Варенцова