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Onların da aşkı masallar gibiydi ve evlendiler. Yani masallara göre sona geldiler… Adem'le Didem birbirlerini hala sevmektedirler. Ama evlilik, Adem'in sevgisini ve ilgisini açığa çıkartma reflekslerini köreltmiştir. Didem ise özgüveni ve özgür iradesi elinden alınmış mutsuz bir kadına dönüşmüştür. Tek tutunduğu onu yeniden hayata döndürecek işidir. Adem'i hala çok seviyordur. Kocasının peşinden ailesini, dostlarını, kariyerini bırakarak daha önce sadece haritalarda gördüğü şehirlere bile yerleşmekte tereddüt etmeyen Didem, şimdi aynı fedakarlığı Adem'den bekler. İşte tam bu sırada başka bir masalın prensi hikayemize girer. Artık uyanma vakti gelmiştir…