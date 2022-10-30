Zelyonaya Kareta

1967

О трагической судьбе замечательной петербургской актрисы первой половины XIX века Варвары Асенковой. Однажды с успехом выступив в бенефисе знаменитого актера Сосницкого, она обрекла себя на амплуа водевильной актрисы. Ее попытки играть серьезные роли на сцене Aлександринского театра не обрели поддержки ни у царя, ни у дирекции театра. Гибель любимого человека, вечные театральные склоки, досужие домыслы и обвинения, чахотка... Она прожила всего двадцать четыре года, всего пять лет блистала на сцене, но успела оставить о себе добрую память.