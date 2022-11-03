Zhenskaya Intuiciya

Not Available

Даша — красавица, умная, обаятельная и не очень счастливая. Работу найти не может, личная жизнь к тридцати годам не сложилась, всех достойных уже расхватали более шустрые барышни. И вот, когда, казалось бы, умерла последняя надежда, появляется он. Александр — успешный бизнесмен и очень симпатичный мужчина, которому не везет в личной жизни. Как это иногда бывает, пока муж занимается бизнесом, его лучший друг заводит «дружбу» со скучающей женой. В результате герой развелся со своей женой, которая уехала с новым мужем за границу, и сам воспитывает дочь. Девочка-подросток требует постоянного внимания, которое отец не может ей уделить, и в доме появляется гувернантка.