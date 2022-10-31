Zhizn Kuvyrkom

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Компания аферистов создаёт школу нянечек и педагогов по оказанию "воспитательных" услуг населению. Сотрудниками фирмы становятся исключительно бомжи с площади трёх вокзалов, находящиеся в подчинении у бригадира Горыныча (Алексей Булдаков). Народ подобрался весьма разношёрстный, и под каждого сочиняется благопристойная легенда с рекомендациями. Таким образом, мошенники не только надували доверчивых граждан, клюнувших на рекламное объявление, но и вполне реально решали проблему бездомных предоставляя им питание и крышу над головой, а что из этого вышло смотрите сами...