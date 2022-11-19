Zolushka.RU

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Начинающий певец из провинциального городка Андрей мечтает о славе, большой сцене, миллионах долларов… И однажды известный продюсер предлагает ему заключить выгодный контракт. Андрей без колебаний соглашается, оставляет любимую девушку Наташу и едет в Москву. Спустя некоторое время девушка узнает из светской хроники, что Андрей помолвлен с "нефтяной принцессой" Еленой. Расстроенной Наташе советуют обратиться в брачное агентство "Золушка", устраивающее браки с миллионерами. Она соглашается и приезжает в Москву для встречи с потенциальными женихами. Но агентство оказывается подставным, Наташу жестоко обманывают и она остается в столице без жениха и без денег. Вернуться в родной город девушка не может, поэтому устраивается на работу официанткой. Но судьба преподносит Наташе подарок. И вскоре ее жизнь меняется - она встречает свою новую любовь...