Böyle Bitmesin

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Nazlı ve Yusuf’un düğün gecelerinde yaşanan olay, keyifle döşedikleri ve mutlu mesut yaşamayı hayal ettikleri evlerinde, eşyalarının üzerini beyaz patiskalarla örterek, alyanslarını parmaklarından çıkarmalarına neden olmuştur. Ayrılığın etkisi, her ikisini de sarsmış, günlük hayatlarını ve işlerini olumsuz yönde etkilemiştir. Aylar sonra gelen bir ihbar, Nazlı, Yusuf ve Komiser Nisa’yı kadın sığınma evlerinden birinde meydana gelen zorlu bir vakayı çözmek üzere aynı yerde buluşturur. Soluk soluğa bir mücadele başlamıştır…