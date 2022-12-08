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Канон восточной мудрости гласит – ничто не проходит бесследно, всякое деяние и даже мысль могут изменить бытие Вселенной. Почему же 17-летний Юйти Айзава, приехав жить в северный японский город, ничего не помнит о тех временах, когда часто гостил здесь в детстве? Память возвращается по крупицам, когда он постепенно устраивается в доме тети Акико и кузины Наюки, привыкает к настоящей зиме, идет в новую школу и встречает новых знакомых. Вот только новых ли? Откуда вечное deja vu, то и дело пробивающее броню самоиронии главного героя? Откуда он знает этих веселых и грустных девочек, что живут в заснеженном городе, но боятся не мороза на улице, а холода в людских душах? Главному герою предстоит закончить начатое и распутать множество загадок, каждая из которых – ключ к чьей-то жизни. Все упирается в выбор, который надо делать честно, без эгоизма и жалости к себе. Эта грустная зимняя сказка под классическую музыку – второй из шедевров совместного творчества компаний Key и Kyoto Animation, соединивших напряженный сюжет, запоминающиеся характеры и великолепие современной графики.