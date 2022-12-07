TASS Upolnomochen Zayavit...

A spy is sent to Moscow. The task of the KGB is to neutralize him and thus prevent a revolt in a fictional state of Nagonia.
|Vyacheslav Tikhonov
|Константин Иванович Константинов, генерал КГБ
|Yuriy Solomin
|Виталий Всеволодович Славин, полковник КГБ
|Vakhtang Kikabidze
|Джон Грегори Глэбб, заместитель резидента ЦРУ в Тразиленде
|Aleksey Petrenko
|Пол Дик, американский журналист, собственный корреспондент газеты «Пост»
|Nikolai Skorobogatov
|Олег Карпович Архипкин, садовник в советском посольстве
|Georgiy Yumatov
|Айвен Белью, он же Иван Демьянович Белый, бывший власовец
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