Not Available

TASS Upolnomochen Zayavit...

  • Action
  • Adventure
  • Crime

Director

Vladimir Fokin

Screenwriter

Not Available

Release Date

Not Available

Studio

Gorky Film Studios

A spy is sent to Moscow. The task of the KGB is to neutralize him and thus prevent a revolt in a fictional state of Nagonia.

Cast

Vyacheslav TikhonovКонстантин Иванович Константинов, генерал КГБ
Yuriy SolominВиталий Всеволодович Славин, полковник КГБ
Vakhtang KikabidzeДжон Грегори Глэбб, заместитель резидента ЦРУ в Тразиленде
Aleksey PetrenkoПол Дик, американский журналист, собственный корреспондент газеты «Пост»
Nikolai SkorobogatovОлег Карпович Архипкин, садовник в советском посольстве
Georgiy YumatovАйвен Белью, он же Иван Демьянович Белый, бывший власовец

View Full Cast >

Images