25 Jaar Leids Cabaret Festival

Het Leids Cabaret Festival is 25 jaar geleden opgezet door Harry Kies, als activiteit binnen een studentenvereniging. Om met name het maatschappelijk geëngageerde cabaret te stimuleren. Het succes was zo groot dat werd besloten om er een jaarlijks vervolg aan te geven. Bij een nieuwe generatie cabaretiers bleek behoefte aan een gedegen behartiging van niet alleen zakelijke, maar ook inhoudelijke belangen. Daaruit is het impresariaat Harry Kies Theaterprodukties ontstaan. De ruime ervaring die het in de afgelopen vijfentwintig jaar heeft opgebouwd, wordt graag gedeeld met (beginnende) cabaretiers en theatermakers. Harry Kies Theaterprodukties is er ontzettend trots op dat veel ex-delnemers het Leids Cabaret Festival nog steeds zo'n warm hart toedragen dat ze nagenoeg allemaal aanwezig zijn, op het toneel of in de zaal, om de liefde voor theater te delen met het publiek.