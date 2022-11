99euro-films

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Wer denkt, dass man mit 99 Euro keinen abendfüllenden Film drehen kann, wird hier vom Gegenteil überzeugt. Das Rezept ist einfach: Man man nimmt 12 Regisseure und lässt jeden einen 5-Minuten-Kurzfilm drehen. Die einzelnen Filme dürfen nur nicht mehr als 99 Euro kosten. Was dabei herauskommt sind Low-Budget Produktionen in wahrsten Sinne des Wortes. Mit einer Handkamera bewaffnet macht man sich in Fußgängerzonen, an Weihern, in verlassenen Lagerhäusern oder in Parks zu schaffen. Die Geschichten sind meistens entscheidende Wendepunkte im Leben der Protagonisten, die von Amateurschauspielern dargestellt werden.