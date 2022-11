A/R Andata + Ritorno

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Dante è un pony express, squinternato quanto i suoi amici. Nina è spagnola, cresciuta tra le nuvole e hostess di professione. Dante in debito con i malavitosi del quartiere parte per non tornare. Nina, bloccata per uno sciopero, finisce per occupare la casa di Dante. Il ritorno di Dante dal viaggio decisamente diverso dalle aspettative li fa incontrare...