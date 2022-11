Not Available

Na fase final da vida de Salazar, o estadista recorda a sua vida, as suas opções, as decisões que tomou e as que podia ter tomado. Dar a conhecer o homem por detrás de quem governou Portugal durante 40 anos foi o grande desafio: Salazar, enquanto estadista, é conhecido do grande público. O mito do estadista estóico, convictamente religioso e assexuado tem o contraponto neste filme.