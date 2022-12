Not Available

1. Connor Braxton vs. PACO 2. Joey Janela vs. Myron Reed vs. Jake Crist vs. Laredo Kid 3. Colt Cabana vs. Trevor Lee 4. Trey Miguel & Stephen Wolf vs. Davey Vega & Alex Daniels vs. Team Tremendous 5. Donovan Dijak vs. Keith Lee 6. FKA Jack Swagger vs. Michael Elgin 7. AAW Tag Team Championship: Lio Rush & Shane Strickland vs. Team Fonix (Rey Fenix & AR Fox)(c) 8. AAW Heavyweight Championship: Juventud Guerrera vs. Sami Callihan (c)