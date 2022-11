Not Available

1. Stampede, 2. Stalingrad, 3. Losers and Winners, 4. Monsterman, 5. London Leatherboys, 6. Breaker, 7. Shadow Soldiers, 8. Restless and Wild, 9. Ahead of the Pack, 10. Flash Rockin' Man, 11. Princess of the Dawn, 12. Fast as a Shark, 13. Starlight, 14. Pandemic, 15. Metal Heart, 16. Teutonic Terror, 17. Balls to the Wall, 18. Burning