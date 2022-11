Not Available

1. Stampede 2. Stalingrad 3. London Leatherboys 4. Restless And Wild 5. Dying Breed 6. Final Journey 7. Shadow Soldiers 8. Losers And Winners 9. 200 Years 10. Midnight Mover 11. No Shelter 12. Princess Of The Dawn 13. Dark Side Of My Heart 14. Pandemic 15. Fast As A Shark 16. Metal Heart 17. Teutonic Terror 18. Balls To The Wall