Acústico MTV: Bandas Gaúchas foi um projeto da MTV Brasil, que reuniu as bandas Bidê ou Balde, Cachorro Grande, Ultramen e o cantor Wander Wildner (ex-líder dos Replicantes) em um único show, transmitido pela TV e lançado em CD e DVD em 2005. Foi um projeto inovador, pois juntou 4 artistas em um só acústico e, pela primeira vez, utilizou um tema pré-definido: o rock gaúcho. A idéia principal do projeto (várias bandas de um mesmo gênero em um só projeto) foi repetida no projeto MTV Ao Vivo 5 Bandas de Rock, que reuniu 5 bandas de pop rock e emocore em um mesmo show. Devido à polêmica com a canção "E Por Que Não?", da banda Bidê ou Balde, cuja letra foi acusada de ter referências à pedofilia, esta canção foi excluída de edições posteriores do CD e DVD.