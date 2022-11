Not Available

Acústico MTV é um álbum de 2004 da banda brasileira Ira!. Foi o segundo projeto da banda pela MTV e primeiro disco lançado pela Arsenal Music. O disco traz as participações do cantor Samuel Rosa (líder do Skank), da cantora Pitty (em "Eu Quero Sempre Mais") e d'Os Paralamas do Sucesso (na canção "Envelheço na Cidade").