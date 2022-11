Acústico MTV - Engenheiros do Hawaii

Not Available

Acústico MTV é um álbum da banda de rock brasileira Engenheiros do Hawaii, lançado em CD e DVD em Novembro de 2004. Gravado no Espaço Locall em Agosto de 2004, o disco reúne a maior parte dos sucessos da banda, como O Papa é Pop, Infinita Highway, Somos Quem Podemos Ser, entre outros; canções do projeto solo Humberto Gessinger Trio, como O Preço, Vida Real e De Fé; e músicas inéditas (Armas Químicas e Poemas, Outras Frequências e Depois de Nós). O álbum se diferencia da maior parte dos Acústicos por não incluir participações especiais, apenas "fraternais": Clara Gessinger, filha do líder Humberto Gessinger (em "Pose"), e o ex-baterista e fundador da banda, Carlos Maltz (em Depois de Nós, música de sua autoria).