Acústico MTV: O Rappa é o sexto álbum da banda brasileira O Rappa, lançado em 2005. Produzido por Carlos Eduardo Miranda e pelo próprio grupo, o álbum foi gravado em São Paulo, nos dias 13 e 14 de Julho de 2005, para uma platéia formada por amigos da banda e membros de fã-clubes. O repertório do disco é formado por canções inéditas, como Na Frente do Reto e Não Perca as Crianças de Vista, além dos grandes sucessos do grupo, como Mar de Gente, Lado B Lado A, O Salto, Rodo Cotidiano e Reza Vela.