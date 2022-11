Ai Otsuka Love is Born 7th Anniversary

Not Available

Otsuka Ai "LOVE IS BORN" ~7th Anniversary 2010~ is the twelveth concert video released by Otsuka Ai. It contains footage from her annual "Love Is Born" concert held at the Yokohama Red Brick Park Outdoor Stage. Tracklist 1. Ai (愛) 2. Is 3. Zokkondition (ゾッ婚ディション) 4. Hanikami Jane (ハニカミジェーン) 5. Action 10.5 (アクション10.5) 6. Always Together 7. Momo no Hanabira (桃の花びら) 8. Neko ni Fuusen (ネコに風船) 9. Kingyo Hanabi (金魚花火) 10.LOVE LETTER 11.Ren'ai Shashin (恋愛写真) 12.Planetarium (プラネタリウム) 13.Birthday Song 14.Rocket Sneaker (ロケットスニーカー) 15.Sakuranbo (さくらんぼ) 16.Mirai Taxi (未来タクシー) 17.LUCKY☆STAR (Encore) 18.Ticket (チケット) 19.CHU-LIP 20.I ♥ ××× (Title in Chinese) 1. 愛 2. Is 3. 想婚頭 4. 害羞的珍 5. Action 10.5 6. Always Together 7. 桃花花瓣 8. 貓與氣球 9. 金魚花火 10. LOVE LETTER 11. 戀愛寫真 12. 星象儀 13. Birthday Song 14. 火箭帆布鞋 15. 櫻桃 16. 未來計程車 17. LUCKY☆STAR 18. 車票 19. CHU-LIP 親親鬱金香 20. I ♥ ×××