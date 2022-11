Alejandro Sanz - MTV Unplugged

Not Available

MTV Unplugged es el segundo álbum en directo de Alejandro Sanz grabado en el famoso teatro Gusman Center for the Perfoming Arts de Miami, Estados Unidos. Lanzado por Warner Music en 2001, precedido por el Básico en 1994. Alejandro Sanz hizo historia siendo el primer español en hacer un MTV Unplugged, también se editó un DVD del concierto. En este trabajo Sanz muestra su versatilidad para acoplarse a un sonido más clásico y natural. Destacándose el cambio de ritmo y el liderazgo en guitarra o piano. En Cuando nadie me ve y Cómo te echo de menos hay acompañamiento solo de piano y cuerdas. Y en Amiga mía y Quiero morir en tu veneno se nota un cambio drástico de lo eléctrico algo fuerte a lo acústico permanente.